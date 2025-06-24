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        Erzurum'da su kuyusunda mahsur kalan koyun kurtarıldı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:08
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        Erzurum'da su kuyusunda mahsur kalan koyun kurtarıldı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Maksut Efendi Mahallesi'ndeki kırsal alanda bir koyunun su kuyusuna düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inip koyunu bağlayarak makaralı sistem kurdu.

        Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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