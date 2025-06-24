Erzurum'da su kuyusunda mahsur kalan koyun kurtarıldı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Maksut Efendi Mahallesi'ndeki kırsal alanda bir koyunun su kuyusuna düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inip koyunu bağlayarak makaralı sistem kurdu.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.
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