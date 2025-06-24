Erzurum'da 3 bin 200 rakımdaki Yedigöller'de kar ve yaz bir arada

Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan çevresi karla kaplı Yedigöller, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kaçkar Dağları'nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde yer alan Yedigöller'de, buzullardan oluşan irili ufaklı 10 göl bulunuyor.

Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır adları verilen ve bazılarında kırmızı alabalık türünün yaşadığı göller ile çevresi, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, havaların ısınmasıyla karların bir kısmı eridi, doğa canlandı.

Kar ve yaz manzaralarının bir arada olduğu bölgeye giden fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları, eşsiz güzellikler arasında kamp ve doğa yürüyüşü yapıyor.