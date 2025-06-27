Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonadan iki madalyayla döndü
Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonada iki gümüş madalya aldı.
Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonada iki gümüş madalya aldı.
Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 24-26 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonasına 4 sporcuyla katıldı.
Sporculardan Eda Sarsam B1 Büyük Kadınlar 400 metre kategorisinde, Senem Bozpapağan ise B1 Büyük Kadınlar Disk Atma kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
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