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        Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonadan iki madalyayla döndü

        Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonada iki gümüş madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:20
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        Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonadan iki madalyayla döndü
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        Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonada iki gümüş madalya aldı.

        Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 24-26 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonasına 4 sporcuyla katıldı.

        Sporculardan Eda Sarsam B1 Büyük Kadınlar 400 metre kategorisinde, Senem Bozpapağan ise B1 Büyük Kadınlar Disk Atma kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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