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        Aziziye ilçesinde yüz yüze görüşmelerle vatandaşların beklenti ve talepleri toplanacak

        Erzurum'da, Aziziye Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekiple bir ay boyunca ilçede vatandaşlarla birebir görüşerek toplanan talep, görüş ve önerilerle hizmet planlaması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:44
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        Aziziye ilçesinde yüz yüze görüşmelerle vatandaşların beklenti ve talepleri toplanacak
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        Erzurum'da, Aziziye Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekiple bir ay boyunca ilçede vatandaşlarla birebir görüşerek toplanan talep, görüş ve önerilerle hizmet planlaması yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Katılımcı Yönetim" anlayışını ortaya koyan yeni bir çalışma başlattı.

        Saha araştırma ekibi oluşturan belediye, ilçedeki vatandaşların beklentilerini, talep ve görüşlerini tek tek kayda geçip, memnuniyet düzeyini ölçecek.

        Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında saha araştırmacıları ilçede yaklaşık bir ay boyunca çalışma yapacak. Merkez mahallelerin dışında pilot olarak belirlenen kırsal mahallelerde de beklenti ve memnuniyet araştırması yapacak olan ekip, söz konusu çalışmayı bire bir görüşmeler yaparak gerçekleştirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer veren Başkan Akpunar, göreve başladığı ilk günden itibaren hep "Birlikte Yönetim" vurgusu yaptığını belirtti.

        Bu kapsamda çeşitli hizmetler yaptıklarını bildiren Akpunar, "Belediye hizmetlerimiz için izleyeceğimiz yol haritasını vatandaşlarımızın beklentilerine göre şekillendirmek en büyük arzumuz. Bu doğrultuda şu ana kadar çeşitli iletişim kanalları üzerinden vatandaşlarımızın taleplerine yanıt vermeye ve onların beklentilerini karşılamaya çalıştık. Bu anlayışımızın bir parçası olarak şimdi de sahada beklenti ve memnuniyet araştırması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özel bir ekip oluşturduklarını anlatan Akpunar, şunları kaydetti:

        "Bu ekip ilçeyi karış karış gezmeye başladı. Ekibimiz Aziziye’de geniş kapsamlı bir saha araştırması yapacak. Vatandaşlarımız bizden ne istiyor, hangi hizmetlere öncelik tanınması bekleniyor, talepler, görüşler ve öneriler neler, bunları tek tek kayıt altına alacak. Biz de bu veriler üzerinden ilçemiz adına bir öncelik planlaması yapacağız. Yol haritamızı işte bu bilgiler ışığında hazırlayacak ve ilçemizi modern bir çehreye hep birlikte kavuşturmuş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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