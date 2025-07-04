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        Erzurum'da jandarma 374 tişört ele geçirdi

        Erzurum'da, jandarma ekiplerince mali suçlarla mücadele kapsamında 374 tişört ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:23
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        Erzurum'da jandarma 374 tişört ele geçirdi
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        Erzurum'da, jandarma ekiplerince mali suçlarla mücadele kapsamında 374 tişört ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçede düzenlenen operasyonda, 374 kaçak tişört ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Ele geçirilen tişörtlere ise adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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