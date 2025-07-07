Amed Sportif Faaliyetler'in Erzurum kampı devam ediyor

Akşamki antrenmanda ise teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çalışan ekip, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve takım oyunuyla günü tamamladı.

Futbolcular, sabahki idmanda kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.