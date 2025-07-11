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        Hatayspor'un Erzurum kampı sona erdi

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını Erzurum'da tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:21
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        Hatayspor'un Erzurum kampı sona erdi
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını Erzurum'da tamamladı.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı son antrenmanla sezon başı kamp programının ilk etabını sonlandırdı.

        Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 25 dakika süren idmanda ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.

        Kentte 1 Temmuz Salı günü kampa giren bordo-beyazlılar, iznin ardından 14 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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