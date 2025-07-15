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        Erzurum'da 6 ayda aranması bulunan 1443 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da yılın ilk 6 ayında çeşitli suçlardan aranan 1443 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:18
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        Erzurum'da 6 ayda aranması bulunan 1443 şüpheli yakalandı
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        Erzurum’da yılın ilk 6 ayında çeşitli suçlardan aranan 1443 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarda 903 bin 976 kişi sorgulandı, aranan 1443 şüpheli yakalandı.

        Ekipler, bu süreçte yaptıkları trafik denetimlerinde 160 bin 875 aracı da kontrol etti.

        Ayrıca 7 bin 769 umuma açık iş yeri 7 bin 219 park ve bahçe ile 15 bin 791 metruk bina kontrol edildi, 2 bin 337 yoklama kaçağı tespit edildi.

        Çalışmalarda 37'si kuru sıkı 104 tabanca, 23 av tüfeği, 1525 fişek ve 455 bıçak ele geçirildi.

        Kentteki 364 narkotik olayında ise 107 kilo 47 gram uyuşturucu yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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