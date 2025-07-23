Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı"na ev sahipliği yaptı

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı"na ev sahipliği yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı" düzenlendi.

        Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Erzurum, Samsun, Sivas ve Amasya'nın ticaret ve sanayi odası temsilcileri, Erzurum'da bir araya gelerek "birliktelik" mesajı verdi.

        Erzurum Vali Vekili ve Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet'i kuran şehirlerin temsilcilerini kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle geçmişten bugüne ışık tutan Erzurum'un, bir kez daha kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum, Samsun, Sivas ve Amasya'nın bir duruşun, direnişin ve dirilişin sembolü olduğunu belirterek "Bu şehirler işgale karşı imanla ayağa kalkmış, Cumhuriyet'in yol haritasını çizmiş, ecdadın emanetine canı pahasına sahip çıkmış kutlu şehirlerdir. İşte biz bu mukaddes topraklarda sadece geçmiş değil, aynı zamanda da geleceğe yön vermek zorundayız. Biliyoruz ki geçmişe sırt dönenler, geleceğini inşa edemez." dedi.

        ETSO Başkanı Saim Özakalın da Erzurum Kongresi'nin önemine vurgu yaparak "Erzurum Kongresi ilk meclis, ilk hükümet, milli egemenlik, tam bağımsızlık, milli sınırlar ve ulusal devlet demek. Ya İstiklal ya ölüm demek, milli lider yani Mustafa Kemal Atatürk demek." ifadelerini kullandı.

        Programda ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turan Yıldırım da konuşma yaparak anlamlı buluşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Erzurum ile Amasya "kardeş oda" oldu

        Program kapsamında Prof. Dr. Firdevs Temizgüney, katılımcılara "Erzurum Kongresi ve Cumhuriyete Giden Süreç" konulu söyleşi yaptı.

        Daha sonra Erzurum ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odaları, düzenlenen imza töreniyle "kardeş oda" ilan edildi.

        Toplantıya AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, kurum temsilcileri, iş insanları ve oda üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Darphane, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası bastı
        Darphane, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası bastı
        Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
        Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
        Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        Erzurum Kongresi Milli Mücadele'nin pusulası oldu
        Erzurum Kongresi Milli Mücadele'nin pusulası oldu
        Ailesini örnek alarak futbola başlayan Çaykur Rizesporlu Varesanovic, takım...
        Ailesini örnek alarak futbola başlayan Çaykur Rizesporlu Varesanovic, takım...
        Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu
        Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu