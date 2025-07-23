Erzurum "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı"na ev sahipliği yaptı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Erzurum, Samsun, Sivas ve Amasya'nın ticaret ve sanayi odası temsilcileri, Erzurum'da bir araya gelerek "birliktelik" mesajı verdi.

Erzurum Vali Vekili ve Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet'i kuran şehirlerin temsilcilerini kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle geçmişten bugüne ışık tutan Erzurum'un, bir kez daha kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum, Samsun, Sivas ve Amasya'nın bir duruşun, direnişin ve dirilişin sembolü olduğunu belirterek "Bu şehirler işgale karşı imanla ayağa kalkmış, Cumhuriyet'in yol haritasını çizmiş, ecdadın emanetine canı pahasına sahip çıkmış kutlu şehirlerdir. İşte biz bu mukaddes topraklarda sadece geçmiş değil, aynı zamanda da geleceğe yön vermek zorundayız. Biliyoruz ki geçmişe sırt dönenler, geleceğini inşa edemez." dedi.