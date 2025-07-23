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        Ailesini örnek alarak futbola başlayan Çaykur Rizesporlu Varesanovic, takımına daha fazla katkı verecek

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic, küçük yaşlarda ailesinin örnek alarak başladığı futbolda, yeni sezonda takımına daha fazla katkı vermek ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:02
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        Ailesini örnek alarak futbola başlayan Çaykur Rizesporlu Varesanovic, takımına daha fazla katkı verecek
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu Dal Varesanovic, küçük yaşlarda ailesinin örnek alarak başladığı futbolda, yeni sezonda takımına daha fazla katkı vermek ve iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla sürdüren Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki oyuncusu Dal Varesanovic, futbola başlama serüveni, Liverpool'da geçirdiği dönem ve yeni sezonda beklentilerini AA muhabirine anlattı.

        Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Varesanovic, Karadeniz ekibiyle üçüncü sezonu olduğunu hatırlatarak, "3 yıldır Erzurum'a geliyorum. Burada ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Otelimiz, sahamız çok güzel. Yeni sezona hazırlanmak için her türlü imkana sahibiz. Bizim için önemli olan burada herkesin sağlıklı ve hazır olması. Umarım sezon başına kadar da hazır oluruz." dedi.

        Geçen sezondan daha yüksek beklentilerinin olduğunu aktaran Varesanovic, "Geçen sezona göre daha yüksek beklentilerim var. Sezon boyunca forma giymem beni mutlu etti ancak istatistiklerime bakınca daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarım performans gösterdikçe ben de gelişiyorum. Ama genel olarak memnunum.” diye konuştu.

        - "Futbol bizim kanımızda var"

        2002-2003 sezonunda Bursaspor'da da forma giyen eski Bosna Hersek Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mirza Varesanovic'in oğlu olan Dal Varesanovic, ailenin diğer fertlerinin de futbol oynadığını anlattı.

        Varesanovic, "Küçük yaşlardan beri stadyumlara gidiyorum. Özellikle babamı izlemeye gider, dedemin de sürekli hikayelerini dinlerdim. Futbolun içinde olan bir aileyiz. Futbol bizim kanımızda var ama aslında beni futbola başlatan ağabeyimdir. Ben küçükken babam beni, ağabeyim Mak Varesanovic maçlarını ve antrenmanlarını izlemeye götürürdü. O zamanlarda futbolcu olmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

        - "Avrupa ile kıyaslanacak transferler oluyor"

        Karadeniz ekibine, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından gelen Varesanovic, daha önce İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'da oynadığını, bu dönemde genç yaşına rağmen önemli tecrübeler kazandığını dile getirerek, şunları söyledi:

        "Türk futbolu son yıllarda gelişim gösteriyor ve bence Avrupa'dan daha fazla saygı görmesi gerekiyor. Son zamanlarda Avrupa ile kıyaslanacak transferler oluyor. Bu anlamda Türkiye'ye saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Liverpool gibi bir kulüp sizi aradığında 'hayır' demeniz zor oluyor. Benim için o dönemler çok farklıydı. İlk kez yurt dışına yalnız çıkıyordum. Orada tabii ki fazla tecrübe edindim ve çok fazla şey öğrenme şansım oldu. İlk hocam Steven Gerrard'dı. Sonraki hocalarımı dahil hepsinden çok fazla şey öğrendim. Özellikle Gerrard'dan öğrendiğim çok fazla şey var. Bu tabi ki çok önemli bir tecrübe."

        Yeni sezon beklentileri ve kariyeri hakkında da beklentilerini anlatan Varesanovic, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Rizespor taraftarı benim nasıl bir oyuncu olduğumu zaten biliyor. Aynı şekilde performans göstermek için maksimum çaba harcamaya devam edeceğim. Kendimi bunun için hazırlıyorum. Bunun için bütün çalışmalarımı yapıyorum. Performansım bazen yeterli oluyor bazen olmuyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu sene benim ve Rizespor için çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Gelecek hakkında konuşmayı çok sevmiyorum. Şu an iki yıllık sözleşmem var. İki yıl içinde Rizespor için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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