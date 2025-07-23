Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu

Çakmaközü Mahallesi'nde ikamet eden E.K'dan (31) dün akşama kadar haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, jandarma timleri tarafından arazide yatar vaziyette bulundu.

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