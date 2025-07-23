Darphane, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum'daki, 1179'da yaptırılan tarihi Ulu Cami için hatıra parası çıkardı.

Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü programının ardından kongre binası bahçesinde "Erzurum Ulu Cami Hatıra Parası" tanıtım töreni düzenlendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, paranın geçen yıl kente geldiğinde Vali Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talebi üzerine basıldığını söyledi.

Şahin, kentin tarihi simge yerlerinden Ulu Cami'de namaz kıldığı sırada buranın anısına hatıra parası basma fikri edindiğini belirterek, "Erzurum Ulu Cami hatıra paramız, hatıra para serisi konseptimizin beşincisi. 2020'de Ayasofya Camisi'nin açılışıyla hatıra paralarla ilgili camiler serisini başlatmıştık. Devamında Eşrefoğlu Camisi, Aziziye Camisi, Habib-i Neccar Camisi ve Kastamonu Mahmut Bey Camisi hatıra paralarını bastık. Her yıl bir para basıyoruz." dedi.

Paranın çift yönlü tasarlandığını aktaran Şahin, "Paraları sertifikalı olarak satıyoruz, 3 bin adet basıyoruz, 2 yıl tedavülde kalıyor. Bu sürede elektronik mağazamızdan ve İstanbul Beşiktaş'taki satış mağazasından temin edilebilir. Parayı 33,3 gram gümüş olarak bastık." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de hatıra parasının tasarımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sekmen, Ulu Cami'nin ecdat yadigarı bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Böyle güzel bir şehri tekrar tarihi bir simgeyle yad edip hatırlamak bizler için büyük şeref. İnşallah yıllarca bu paralarla Erzurum ve Ulu Camimiz hatırlanacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin, protokol üyelerine birer hatıra parası hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve davetliler katıldı.