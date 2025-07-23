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        Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:27
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        Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başlayan programda Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda protokol ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Erzurum Kongre Binası'na kadar yürüdü.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncusu, atlı faytonla yürüyüşe öncülük etti. Ardından Kongre Binası bahçesinde Vali Yardımcısı Özdemir, başka bir oyuncudan Türk bayrağını öperek teslim aldı.

        Erzurum Kongresi'nde alınan kararların basıldığı gazete vatandaşlara dağıtılıp halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünü kutladığı mesajı okundu.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3 muharip uçak, program kapsamında kongre binasının üzerinden 3 kere geçiş yaptı.

        Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünü kutladı.

        Özdemir, kongrenin önemine değinerek şöyle konuştu:

        "Tam 106 yıl evvel işgallerin ve dayatmaların karanlığı Anadolu'yu kuşatmışken bu mübarek şehir, tarihinden, imanından ve millet olma şuurundan aldığı kudretle ayağa kalkmış 'bu topraklar ebediyen Türk yurdudur' diye haykırmıştır. Erzurum, bir şehirden öte bir iradenin ve şahlanışın adı olmuştur. Erzurum Kongresi sadece bir toplantı değil, bir milletin kendi küllerinden yeniden doğuşunun müjdesi, bağımsızlığa giden yolun ilk aydınlık işareti olmuştur."

        - "Erzurum Kongresi, bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de 23 Temmuz'un hürriyete doğru yelken açılan bir gün olduğunu anlattı.

        Erzurum Kongresi'nde Atatürk'ün başkan seçildiğini hatırlatan Sekmen, şunları kaydetti:

        "Kongrede alınan kararlar milletimizin kurtuluşunu ve Cumhuriyetimizin doğuşunu sağladı. Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenerek milli direnci başlattı. Erzurum Kongresi'yle yükselen ruh, aslında necip milletimizin iman dolu göğsünde taşıdığı milli ruhun kendisidir. Erzurum Kongresi, bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir. Erzurum Kongresi, dalga dalga büyüyerek cennet vatanın her yanına ulaşan güçlü bir sestir. Erzurum Kongresi, Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram buram Cumhuriyet kokan o tohumun kendisidir. Erzurum Kongresi, milletimizi Anadolu'dan silip süpürmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adıdır."

        Programda, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da birer konuşma yaptı.

        Protokolün kongre salonunda alınan kararların canlandırıldığı oyunu izlediği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker ve polisler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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