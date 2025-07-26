Trabzonsporlu genç futbolcu Salih Malkoçoğlu:

Trabzonsporlu oyuncusu Salih Malkoçoğlu, bordo-mavili takımın genç oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonsporlu 20 yaşındaki futbolcu Salih Malkoçoğlu, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Malkoçoğlu, "Maçlarda da genç arkadaşımla beraber forma şansı bulduk. Uzun süreler aldık. Biz genç oyuncular her zaman elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın dediğini yapmaya çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza da inanıyorum." dedi.

Kendini hem orta saha da hem de stoperde rahat hissettiğini söyleyen Malkoçoğlu, "Arkadaşlarla beraber başarılar elde ettik. Onlarla beraber burada olmak da bizim için bir başarı." diye konuştu.