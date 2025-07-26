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        Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Erzurum'da evinin önündeki sokakta oyun oynarken çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:48
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        Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Erzurum'da evinin önündeki sokakta oyun oynarken çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kadir Uğurlu idaresindeki Palandöken Belediyesine ait 34 CDN 073 plakalı çöp kamyonu, merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokağı'ndan geçerken 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım'a çarptı.

        Park halindeki 38 AJB 231 plakalı kamyon ile çöp kamyonu arasında sıkışan Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinden kaçan ve taşeron işçi olarak çalışan sürücü, kısa süre sonra Gölbaşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

        Mahalledeki bazı vatandaşlar ise kazaya karışan çöp kamyonunu taşladı. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yapılan çalışmaların ardından çocuğun cenazesi, ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Sinir krizi geçiren aile yakınları ve mahalleliyi ise polisler sakinleştirdi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kamyon mahalleden çekildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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