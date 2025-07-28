Erzurum'da askeri personel servisinin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.
Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.
Askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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