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        Erzurum'da askeri personel servisinin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:36
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        Erzurum'da askeri personel servisinin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
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        Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.

        Askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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