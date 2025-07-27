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        Trabzonspor, Erzurum kampını tamamladı

        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:18
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        Trabzonspor, Erzurum kampını tamamladı
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        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla tamamladı.

        Dün oynanan Ümraniyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz Perşembe günü Trabzon'da devam edecek.

        Bordo-mavili ekip, Erzurum kampında 17 Temmuz'da Azerbaycan'dan Araz Nahçıvan ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetmiş, 20 Temmuz'da İran'ın Zob Ahan takımı ile oynadığı hazırlık mücadelesini ise 4-0 kazanmıştı. 23 Temmuz'da İran takımlarından Persepolis ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, dün oynadığı Ümraniyespor maçını ise 3-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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