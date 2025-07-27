Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden İshak K'nin (16) annesi, akşam saatlerinde eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

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