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        Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 01:18 Güncelleme: 27.07.2025 - 01:18
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        Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden İshak K'nin (16) annesi, akşam saatlerinde eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

        Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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