Erzurum'da ambulans helikopter biçerdöverin altında kalarak yaralanan kişi için havalandı
Erzurum'un Narman ilçesinde tarlada çalışırken biçerdöverin altında kalarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Erzurum'un Narman ilçesinde tarlada çalışırken biçerdöverin altında kalarak yaralanan kişi, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
İlçeye bağlı Seyyid Ali Baba Mahallesi kırsalında tarlada çalışan 36 yaşındaki Abdullah Çakır, biçerdöverin altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen Çakır, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.