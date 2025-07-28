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        Erzurum'da drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi

        Erzurum'da muayenesiz otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:52
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        Erzurum'da drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi
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        Erzurum'da muayenesiz otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir otomobil sürücüsünün drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, E.N. olduğunu tespit ettikleri sürücüye drift atmaktan 46 bin 392, muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 lira ceza kesti.

        Ayrıca ekipler, sürücünün ehliyetine 2 ay el koydu ve 2 ay trafikten menettikleri otomobili çekiciyle otoparka çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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