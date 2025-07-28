Erzurum'da drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi

Ayrıca ekipler, sürücünün ehliyetine 2 ay el koydu ve 2 ay trafikten menettikleri otomobili çekiciyle otoparka çekti.

Ekipler, E.N. olduğunu tespit ettikleri sürücüye drift atmaktan 46 bin 392, muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 lira ceza kesti.

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