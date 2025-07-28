Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Otomobilde yapılan aramada 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, olaya ilişkin başka bir araçta da H.H. ve M.B'nin suça iştirak ettiğini belirledi.

Bu kapsamda, ekiplerce 23 Temmuz'da göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen F.K. idaresindeki otomobil durduruldu.

Erzurum'da, iki farklı araçla göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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