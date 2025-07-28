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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, iki farklı araçla göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:16
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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da, iki farklı araçla göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin batı illerine kaçırıldıklarına yönelik istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, ekiplerce 23 Temmuz'da göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen F.K. idaresindeki otomobil durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, olaya ilişkin başka bir araçta da H.H. ve M.B'nin suça iştirak ettiğini belirledi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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