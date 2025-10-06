Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da meme kanserinde erken tanı için "tarama polikliniği" hizmete girdi

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Tarama Polikliniği" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da meme kanserinde erken tanı için "tarama polikliniği" hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Tarama Polikliniği" hizmete açıldı.

        Hastanenin Genel Cerrahi Kliniğince, Tıp Fakültesi'nin Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) desteğiyle kanserde erken tanı ve tedavi amacıyla hizmete açılan "Tarama Polikliniği"nde, kadınların meme muayenesi olup kanser taramalarına katılmaları sağlanacak.

        Sağlıkçılar, ekim ayı boyunca hastane girişinde kurulan "pembe masa"da kadınları meme kanserine yönelik bilgilendirip tarama ve muayene için polikliniğe yönlendirecek.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, AA muhabirine, ekim ayının tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlandığını hatırlatarak, bu hastalıktan erken tanı ve tedaviyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

        Farkındalık ayı kapsamında hastanede meme kanseri tarama polikliniği açtıklarını anlatan Akçay, "40 yaş ve üzeri kadınların buraya gelmesini, meme muayenelerinin yapılmasını ve mamografi çekimlerini yaptırmalarını istiyoruz. Böylece olası bir hastalık erken dönemde ortaya çıkacak ve tedavisi daha kolay, basit olacak." dedi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ise meme kanserinin toplumda en çok görülen kanserlerin başında yer aldığını, erken tespit edilmesi durumunda yüz güldürücü tedavi seçeneklerin olduğunu vurguladı.

        Bütün kadınları hastanedeki tarama polikliniğine davet eden Melikoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        KETEM sorumlu hekimi Elif Özkan da ekim ayının çok önemli bir ay olduğunu belirterek, "Tüm halkımızı taramaya davet ediyor, mutlaka kendi kendine meme muayenesi polikliniğine uğramalarını ve taramalarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Tüm ilçelerde KETEM aracılığıyla kendi kendine meme muayenesi poliklinikleri de kurduk. Mobil tırla herkese ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru

        Benzer Haberler

        Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezad...
        Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezad...
        Erzurum polisinden trafik güvenliği için sivil araçlarla denetim
        Erzurum polisinden trafik güvenliği için sivil araçlarla denetim
        Erzurum'da "gönüllü eğitimci polisler" meslektaşlarının çocuklarını sınavla...
        Erzurum'da "gönüllü eğitimci polisler" meslektaşlarının çocuklarını sınavla...
        Gönüllü polis memurları, polis çocuklarına eğitim desteği verecek
        Gönüllü polis memurları, polis çocuklarına eğitim desteği verecek
        Dev buz kalıplarına işlenen Erzurum kültürü, Ata Buz Müzesi'nde sergileniyo...
        Dev buz kalıplarına işlenen Erzurum kültürü, Ata Buz Müzesi'nde sergileniyo...
        Erzurum'da havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın söndürüldü
        Erzurum'da havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın söndürüldü