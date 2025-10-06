Erzurum'da meme kanserinde erken tanı için "tarama polikliniği" hizmete girdi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Tarama Polikliniği" hizmete açıldı.

Hastanenin Genel Cerrahi Kliniğince, Tıp Fakültesi'nin Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) desteğiyle kanserde erken tanı ve tedavi amacıyla hizmete açılan "Tarama Polikliniği"nde, kadınların meme muayenesi olup kanser taramalarına katılmaları sağlanacak.

Sağlıkçılar, ekim ayı boyunca hastane girişinde kurulan "pembe masa"da kadınları meme kanserine yönelik bilgilendirip tarama ve muayene için polikliniğe yönlendirecek.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, AA muhabirine, ekim ayının tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlandığını hatırlatarak, bu hastalıktan erken tanı ve tedaviyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Farkındalık ayı kapsamında hastanede meme kanseri tarama polikliniği açtıklarını anlatan Akçay, "40 yaş ve üzeri kadınların buraya gelmesini, meme muayenelerinin yapılmasını ve mamografi çekimlerini yaptırmalarını istiyoruz. Böylece olası bir hastalık erken dönemde ortaya çıkacak ve tedavisi daha kolay, basit olacak." dedi.