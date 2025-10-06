Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "gönüllü eğitimci polisler" meslektaşlarının çocuklarını sınavlara hazırlayacak

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan öğretmenlik bölümlerinden mezun polis memurları, sınavlara hazırlanan meslektaşlarının çocuklarına derslerinde gönüllü destek olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:46
        Erzurum'da "gönüllü eğitimci polisler" meslektaşlarının çocuklarını sınavlara hazırlayacak
        Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan öğretmenlik bölümlerinden mezun polis memurları, sınavlara hazırlanan meslektaşlarının çocuklarına derslerinde gönüllü destek olacak.

        Öğretmenlik bölümlerinden mezun gönüllü polislerin, meslektaşlarının çocuklarına eğitim desteği vereceği "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesinin İl Emniyet Müdürlüğünde tanıtımı yapıldı.

        Projede görev alacak polisler ve programa katılacak çocuklar ile bir araya gelen Emniyet Müdürü Onur Karaburun, burada yaptığı konuşmada, projenin önemine dikkati çekerek, teşkilat içinde birlik mesajı verdi.

        Karaburun, gönüllü polislerin, meslektaşlarının çocuklarına derslerinde yardımcı olacağını belirterek, "Herhangi bir çocuğumuz, okulda anlamadığı bir konuyu burada gelip polis, komiser, başkomiser abisiyle tekrar edecek, çözemediği soruyu lojmanda üst komşusundan destek alabilecek." dedi.

        Projenin, Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi'nin çalışmasıyla hayata geçirildiğini ve ilk etapta 18 çocuğa 8 gönüllü polisin destek vereceğini anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

        "Kendi sınıfımızda kendi personelimizle, personelimizin çocuklarını buluşturarak ihtiyaç duydukları konularda takviye eğitim almalarını sağlayacağız. Bu sayede hem teşkilat içindeki dayanışma duygusunu ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirecek hem de çocuklarımıza akademik başarılarıyla ilgili katkıda bulunmuş olacağız. Herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan biz bunu kendi içimizde sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili de Sayın Valimiz sağ olsunlar büyük destek verdiler. Kaynak kitaplarımızı temin ettik. Bugün de projemizi başlatacağız. İnşallah teşkilatımıza da çocuklarımıza da hayırlı olur."

        Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı ve İl Emniyet Müdürü Karaburun'un eşi Aynur Karaburun ise projede göreve alacak gönüllü polislere teşekkür etti.

        Programa katılan çocuklarla pasta kesildi.

