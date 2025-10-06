Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisi Erzurum'da açıldı

Tezhipten, minyatüre, restorasyonlardan, saray kalem işlemelerine birçok alanda sanatçının yaptığı eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

