Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisi Erzurum'da açıldı
Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" adlı kişisel sergisi Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda açıldı.
Tezhipten, minyatüre, restorasyonlardan, saray kalem işlemelerine birçok alanda sanatçının yaptığı eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.
Serginin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, açılışın ardından eserleri inceledi.
Müzehhip Er, Çiftçi ve beraberindekilere, sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.
32 eserin bulunduğu sergi, 10 Ekim'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
