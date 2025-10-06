Erzurum ve çevre illerindeki kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da AK Parti öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanlığınca Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen programa, çok sayıda kadın, kız öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kadınlar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla el ele tutuşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, grup adına yaptığı konuşmada, Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınlar olarak el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde kurulan bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu ifade eden Saltuklu, "Gazzeli bir annenin sesi olmak ve bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bizler İstanbul, Hakkari, Trabzon, Erzurum ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkündür. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalınmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerin de katıldığı program, dua edilmesiyle sona erdi. - Kars Kars'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Vali Rahmi Doğan Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, kadınlar ile bazı STK temsilcileri katıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla alana gelen katılımcılar, el ele tutuşarak sessiz zincir oluşturdu. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, barışın kadınlarla mümkün olduğunu ifade ederek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. - Ardahan Ardahan'daki eylem, kadınların Filistin bayraklarıyla PTT Kavşağı'nda toplanmasıyla başladı. Kongre Caddesi'nde yürüyen kadınlar, Filistin ve Gazze'ye destek sloganları attı. STK temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüş, AK Parti İl Başkanlığı önünde sona erdi.

Burada grup adına konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kaya, bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciri olduğunu söyledi. Kaya, kendilerine destek için meydanlara inenlere teşekkür etti. - Erzincan Erzincan’da AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, kadınlar ile bazı STK temsilcileri katıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen katılımcılar el ele tutuşarak sessiz zincir oluşturdu. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de kanın durması ve insanlığın hatırlanması için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Tüm insanlık alemine sesleniyoruz lütfen çocuklar ölürken sizler seyirci kalmayın." dedi. AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı da Filistin'deki zulmün durmadığını hatırlatarak, Gazze'ye sahip çıkan alandaki kadınlara teşekkür etti.