        Erzurum'da ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken hasta için havalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:20
        Erzurum'un Tekman ilçesinde ciddi nefes darlığı çeken 82 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Ciddi göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Mehmet S'nin tetkiklerinde, akciğerlerine pıhtı atmasından şüphelenildi.

        Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık durumunun ağır olması üzerine ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

        Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Mehmet S, hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

