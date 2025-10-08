Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Lösemiyi yenen 8 çocuk babası, organ bağışıyla karaciğer yetmezliğini de aştı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Lösemiyi yendikten sonra karaciğer yetmezliği gelişen Ağrılı 8 çocuk babası Celal Karakuş, kadavradan organ bağışıyla hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:01
        Lösemiyi yenen 8 çocuk babası, organ bağışıyla karaciğer yetmezliğini de aştı
        İLHAMİ ERKILIÇ - Lösemiyi yendikten sonra karaciğer yetmezliği gelişen Ağrılı 8 çocuk babası Celal Karakuş, kadavradan organ bağışıyla hayata tutundu.

        Ağrılı 67 yaşındaki Karakuş'a 8 yıl önce lösemi teşhisi konularak tedaviye alındı. İki yıldan fazla Erzurum'daki hastanelerde kemoterapi ve daha sonra ayakta tedavi görerek lösemiyi yenen Karakuş, bir süre önce bazı rahatsızlıkları dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Burada lösemiye bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konulan Karakuş, çocuklarının nakil için uygun donör olmadığı belirlenince yaklaşık 1 ay önce kadavradan karaciğer bağışı için sıraya yazıldı.

        Bir süre önce kadavradan organ bağışı yapıldığı bilgisi verilen Karakuş, hastaneye davet edildi.

        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş tarafından Karakuş'a başarıyla nakledildi.

        Organ bağışıyla ikinci kez yaşam mücadelesini kazanan Karakuş, nakil sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "İkinci baharı yaşadım"

        Karakuş, AA muhabirine, yıllardır tedavi gördüğü lösemi nedeniyle karaciğer yetmezliği geliştiğini anlattı.

        Çocuklarının donör olmak istediğini ancak uygun bulunmadıklarını ifade eden Karakuş, "Akşam 8-9 gibi telefonla arandım ve 'Kadavradan organ çıktı.' dediler, bizi çağırdılar. Tahliller yapıp sonra nakil için ameliyata aldılar. Nakilden sonra ikinci baharı yaşadım." dedi.

        Karakuş, nakil sonrası sağlık sorunlarının kalmadığını ve durumunun çok iyi olduğunu belirterek, nakli yapan Altundaş'a ve sağlık personeline teşekkür etti.

        Nakil öncesi çok üzüldüğünü ve sürekli ölümü düşündüğünü anlatan Karakuş, şöyle devam etti:

        "Nakil olmazsam 'az zamanın kaldı' diye sürekli öleceğimi düşünüyordum. Bağış yapandan Allah razı olsun, hayatımı ona borçluyum. Herkes organ bağışçısı olsun, bağışlanan karaciğerin sahibine Allah'tan rahmet diliyorum. Organ bağışıyla hayat kurtarın, eğer o bağış olmasaydı belki hayatta değildim. Nakil olarak yeniden dünyaya döndüm, yeniden bir hayata başladım."

        - "Değerleri çok iyi, yürüyor, yemeğini yiyor"

        Doç. Dr. Altundaş da geçmişte lösemi tanısı ve tedavisi gören Karakuş'un bu hastalığa bağlı gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle kendisine başvurduğunu belirtti.

        İlgili kliniklerle hastanın lösemi için tekrar değerlendirilip tedavisinin bittiği teyidi üzerine nakil sürecine başladıklarını söyleyen Altundaş, "Geçen hafta kadavra çıktı ve en uygun hasta Celal Bey tespit edildi. Tam bir karaciğer taktık, ameliyattan 1 hafta sonra değerleri çok iyi, yürüyor, yemeğini yiyor. Taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Altundaş, kadavra bağışlarının az olması nedeniyle daha çok canlı karaciğer nakillerinin yapıldığını, canlı nakilde de hem alıcının hem de donörün ameliyat ve ameliyat sonrası risklerin görülme ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

        Merkezde nakil sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Altundaş, "Karaciğerin vücutta bir yedeği yok ama böbreğin var. Karaciğer hastalığı, siroz ortaya çıktığında tedavi olmazsa, nakil yapılmazsa hastayı kaybedebiliyoruz, bu açıdan karaciğer nakli çok önemli. Kadavradan bağışı artırmamız gerekiyor. Bağış ne kadar çok olursa, cerrahisi de kolay oluyor ve hastalara daha az zarar veriliyor. Ameliyatlar ortalama 8 saatten 12 saate kadar sürüyor. Yoruluyorsunuz ama şifa veriyorsunuz. Sonuçta bir hastanın hayatına devam etmesini sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

