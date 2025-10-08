Erzurum İl Emniyet Müdürü Karaburun, kıraathanede vatandaşlarla buluştu:

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte düzenlenen "Huzur Toplantıları" kapsamında bir kıraathanede vatandaşlarla buluştu.

Merkez Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir kıraathanede mahalle sakinleriyle buluşan Karaburun, şehirdeki emniyet çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, mahallelinin bazı taleplerini de dinledi.

Bazı suçluların, polislere olan davranışlarını eleştiren ve Avrupa'da bu tür şeylerin yaşanmadığını söyleyen bir vatandaşa cevap veren Karaburun, Türk polisinin kendi töreleri ve kuralları olduğunu söyledi.

İngiltere, ABD ve Yunanistan'da polisin daha farklı yetkisinin olabileceğine dikkati çeken Karaburun, "Polisin orada iş yapma ve uygulama şekli farklı olabilir. Bu belki o toplum ondan anlıyordur. Berlin emniyet müdürü gidip de bir kahvehanede vatandaşla oturup çay içmez. Ama ben Erzurum Emniyet Müdürü olarak bundan şeref duyarım. Buna biz böyle bakarız. " dedi.

- "Vatandaş başımızın tacı"