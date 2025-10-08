Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlu öğretmen öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kütüphane kurdu

        Erzurum'da Türkçe öğretmeni İlyas Kocaman, görev yaptığı okulda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için 5 binden fazla kitabın bulunduğu kütüphane kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlu öğretmen öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kütüphane kurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Türkçe öğretmeni İlyas Kocaman, görev yaptığı okulda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için 5 binden fazla kitabın bulunduğu kütüphane kurdu.

        Palandöken ilçesindeki Toplu Konut Ortaokulu'nda görev yapan 37 yıllık öğretmen Kocaman, bir süre önce öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla görev yaptığı okulda kütüphane kurmaya karar verdi.

        Bu kapsamda "farkımız okumak olsun" sloganıyla yola çıkan Kocaman, hem biriktirdiği hem de çevresinden topladığı 5 binden fazla kitabı, okuldaki "Kocaman Kütüphanem" adını verdiği odaya getirdi.

        Kurduğu kütüphaneden dolayı öğrenci ve velilerin yanı sıra meslektaşlarından da olumlu geri dönüşler aldığını belirten Kocaman, "Eğitime gönül veren insanların emekleri ve çabalarımızla amacımıza ulaştık. Eş, dost, veli, öğretmen, idareci ve yazarlar ile kitapçıların katkısı büyük. Öğrenci ve öğretmenlerimizle eğitim öğretim döneminde kitapları okumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kocaman, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale

        Benzer Haberler

        Oltu'daki ceviz ağacının 620 yaşında olduğu tespit edildi
        Oltu'daki ceviz ağacının 620 yaşında olduğu tespit edildi
        Erzurum'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
        Tekin: Nerede olursa olsun zulüm altında inleyen bir insan varsa hep yanınd...
        Tekin: Nerede olursa olsun zulüm altında inleyen bir insan varsa hep yanınd...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da sürpriz okul ziyareti
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da sürpriz okul ziyareti
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Sağlıklı Gülümse Erzurum İş Birliği İmza Protok...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Sağlıklı Gülümse Erzurum İş Birliği İmza Protok...