Erzurum'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Palandöken Dağı mevkisinde ilerleyen 01 EOS 43 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumundaki kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
