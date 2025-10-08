Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:22
        
        Erzurum'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Palandöken Dağı mevkisinde ilerleyen 01 EOS 43 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumundaki kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

