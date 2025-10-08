Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, bakımlarının ardından doğaya salındı

Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:59
        Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, 1 ay süren bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

        Şehir kırsalında bitkin halde iki kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Kızıl şahinler, ekiplerce teslim alınarak koruma altına alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenelerinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan yırtıcı kuşlar, güçlenmeleri için bakım ve beslenmeye alındı.

        Yaklaşık 1 ay boyunca bakılan ve doğaya uyum sağlayacak duruma gelen kızıl şahinler, doğaya salındı.

