Erzurum'da bitkin halde bulunan iki kızıl şahin, bakımlarının ardından doğaya salındı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenelerinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan yırtıcı kuşlar, güçlenmeleri için bakım ve beslenmeye alındı.

Şehir kırsalında bitkin halde iki kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

