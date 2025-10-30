Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

        Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

        Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

        İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 16’sı ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Erzurum'da okul çıkışı izdihamda 21 öğrenci yaralandı
        Erzurum'da okul çıkışı izdihamda 21 öğrenci yaralandı
        Atatürk Üniversitesi'nde "Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi" başladı
        Atatürk Üniversitesi'nde "Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi" başladı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı...
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı...
        Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
        Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
        Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
        Dağcılar, Cumhuriyet tırmanışında tipiye yakalandı
        Dağcılar, Cumhuriyet tırmanışında tipiye yakalandı