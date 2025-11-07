Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Erzurum Alışveriş Festivali" törenle açıldı

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde "Erzurum Alışveriş Festivali"nin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:56
        Erzurum'da "Erzurum Alışveriş Festivali" törenle açıldı
        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde "Erzurum Alışveriş Festivali"nin açılışı törenle yapıldı.

        Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen törene, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Fatma Öncü, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de tek fuar merkezi olan belediye olduklarını; İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'da bu şekilde fuar merkezi olmadığını belirterek 25 bin metrekare kapalı alanı olan bir merkeze sahip olduklarını söyledi.

        Fuar merkezinin bir süre Kovid-19 salgını nedeniyle kapatıldığını, daha sonra kendi bünyelerine alıp işlettiklerini anlatan Sekmen, "Tarım ve hayvancılık fuarıyla başlayarak şimdi alışveriş fuarını yapıyoruz. Her ay en az 1 fuar burada yapacağız. İnşallah buraya bir otel kazandıracağız. Bu fuarımıza tamamen yerel esnafı davet ettik, stantlarda çocuk, kadın, erkek, yaşlı ve genç giysisinden çanta, bavul ne varsa, şehrimizde ne satılıyor ve üretiliyorsa bunların satışı yapılacak." dedi.

        Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine şehri ağaçlandırma talimatı da verdiğini belirterek bu konuda çalıştıklarını aktardı.

        Şehrin her açıdan gelişmesine katkı sağlayacaklarını ifade eden Sekmen, "Allah'ın izniyle el ele vereceğiz, birilerinin yaptığı gibi kendi aramızda kavga değil, kendi aramızda daha iyisini yapmak için rekabet edeceğiz." diye konuştu

        Milletvekili Altınok da 2016'dan beri MHP ile kurulan kader birliği ile Cumhur İttifakı ile bu hizmetlerin yapıldığını, milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın arkasında kale gibi duran Erzurumlulara hizmet etmek için adeta uyumadıklarını söyledi.

        Yakında Erzurum'da 5 bin kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu ihalesinin yapılacağını aktaran Altınok, şöyle devam etti:

        "Birileri konuşuyor, AK Parti yapıyor, Cumhur İttifakı yapıyor, 20 bin kişilik stadımızın da çalışmaları tamamlandı, çok kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız. Şehir için komando bölüğünü de yakın zamanda kuracağız. Türkiye'de 13 vilayette olan bedelli askerlik uygulamasına Erzurum'u dahil ettik. En kısa sürede bedelli askerlik için Türkiye'den birçok genç buraya gelecek o da ticaretimize, ekonomimize katkı verecek. Barajlarımız, sulama kanallarımız ve tünellerde çalışmalar hızla ilerliyor, tamamlananlar ve yakında bitecek olanlar var. Biz biriz ve beraberiz, ne zamanki yumruk gibi olursak her şeyin üstesinden geliriz."

        Kurdele kesiminin ardından katılımcılar festivaldeki stantları gezdi.

        Üretici ile tüketiciyi buluşturacak alışveriş festivali, 16 Kasım'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

