Erzurum'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişinin aralarında olduğu 5 zanlı yakalandı

Zanlıların üst, araç ve ikamet aramasında kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

Sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım eden kişilere yönelik çalışmalarda S.B, H.B. ve A.L. gözaltına alındı.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yakutiye ilçesindeki e-sınav merkezinde gerçekleştirilen sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapan L.B. ile E.Ç. yakalandı.

Erzurum'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile onlara yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

