Atatürk Üniversitesi bilimsel üretkenlik için üniversitelerle işbirliği yapacak

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) kapsamında 3 üniversiteyle işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya üniversitelerini ziyaret ederek, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, ortak projelerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik akademik işbirliklerinin güçlendirilmesi hedeflenen protokolü imzaladı.

Ziyaretlerde konuşan Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası dayanışmanın bilimsel üretkenliği artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi olarak bölgesel bilimsel kapasitenin ulusal ve uluslararası arenada daha görünür olmasını önemsiyoruz. Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz protokol imzaları sadece birer işbirliği adımı değil, aynı zamanda ortak aklın, paylaşım kültürünün ve bilimsel sorumluluğun güçlü yansımasıdır. BÖGEP sayesinde üniversitelerimiz, araştırma potansiyellerini birleştirerek hem bölgesel kalkınmaya katkı sunacak hem de uluslararası bilimsel ağlarda daha etkili şekilde yer alacaktır."