        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi bilimsel üretkenlik için üniversitelerle işbirliği yapacak

        Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) kapsamında 3 üniversiteyle işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:41 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:41
        Atatürk Üniversitesi bilimsel üretkenlik için üniversitelerle işbirliği yapacak
        Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) kapsamında 3 üniversiteyle işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya üniversitelerini ziyaret ederek, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, ortak projelerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik akademik işbirliklerinin güçlendirilmesi hedeflenen protokolü imzaladı.

        Ziyaretlerde konuşan Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası dayanışmanın bilimsel üretkenliği artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Atatürk Üniversitesi olarak bölgesel bilimsel kapasitenin ulusal ve uluslararası arenada daha görünür olmasını önemsiyoruz. Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz protokol imzaları sadece birer işbirliği adımı değil, aynı zamanda ortak aklın, paylaşım kültürünün ve bilimsel sorumluluğun güçlü yansımasıdır. BÖGEP sayesinde üniversitelerimiz, araştırma potansiyellerini birleştirerek hem bölgesel kalkınmaya katkı sunacak hem de uluslararası bilimsel ağlarda daha etkili şekilde yer alacaktır."

        Hacımüftüoğlu ayrıca, protokollerin YÖK'ün vizyonu ve ülkenin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde tasarlandığını, nitelikli bilimsel çıktı üretme, uluslararası fonlara erişimi artırma ve akademik yetkinlik ağlarını genişletme açısından stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

        Üniversitelerin, protokoller kapsamında Avrupa Birliği programları, TÜBİTAK projeleri, Birleşmiş Milletler ve UNESCO fonlarına yönelik ortak proje başvuruları yapması planlanıyor. Ayrıca, akademik hareketliliği artırmak amacıyla değişim programları ve ortak danışmanlık mekanizmaları uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

