        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 90 hekimle gece gündüz hastalara derman oluyor

        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, sabah ve akşam vardiyasında 90 diş hekimiyle günlük yaklaşık 2 bin hastaya hizmet veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:03
        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, Ağız ve Diş Sağlığı Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük bin 500, 2 bin civarında hastanın muayene olduğu merkezde, 90 hekimle iki vardiya olarak hizmet verdiklerini söyledi.

        Geçen yıl merkezde toplamda 426 bin hasta bakıldığını belirten Tuşik, "Toplumda ağız diş sağlığı bilincinin oluşması, geliştirilmesi, korunması amacıyla tüm diş hekimleri olarak hep beraber mücadele içindeyiz. Bu vesileyle meslektaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Biz burada akşam vardiyasında 5 ila 12 saatleri arasında da tedavi yapıyoruz." dedi.

        Tuşik, merkezde vatandaş odaklı hizmet yaptıklarını ifade ederek, gün içinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden vatandaşların randevu alabildiğini aktardı.

        - "Yurt dışından hastalar ise özellikle protez işlemleri için merkeze başvuruyor"

        Son sistem cihazlarla donatılan merkezde Erzurum'un yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından hastaların da hizmet aldığını anlatan Tuşik, "9 uzman hekimle kadromuzu güçlendirdik, özellikle ortodonti, diş teli tedavisinde 2 uzman hekim var, bunda yaklaşık 500 hastanın tedavisi devam ediyor. Çocuk diş hekimi Türkiye'nin bir sorunu aslında, biz 8 diş hekimiyle çocuklara hizmet veriyoruz. Çocukların çoğu öğrenci olduğu için 2 hekimi akşam vardiyasında çalıştırıyoruz ki çocuklar okullarından geri kalmasın. Yurt dışından hastalar ise özellikle protez işlemleri için merkeze başvuruyor." diye konuştu.

        Tuşik, merkezde 2 periodontoloji uzmanıyla diş eti ameliyatları ve implant tedavilerini sürdürdüklerini ifade ederek, merkeze çene cerrahı alınması için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

        - Erzurum'a diş hastanesi kurulması için çalışmalar devam ediyor

        Diş hekimlerinin, klinik yardımcıların, birlikte çalışan tüm personelin Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı ve Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan Tuşik, şöyle devam etti:

        "Erzurum'da diş hastanesinin yapılması yönünde İl Sağlık Müdürümüz Bedir koordinesinde çalışmamız mevcut. Erzurum milletvekillerimiz de konuya vakıf ve gerekli çalışmaları yaptı. Erzurum'a diş sağlığı hastanesi onların müjdeleriyle bildirilecektir. Bu anlamda çok fazla girişimlerimiz oldu, inşallah yakın zamanda bu çalışmalar meyvesini verecek. Bu konuda vekillerimizin çok büyük desteği ve emeği oldu, yakında Erzurum için büyük müjde bekliyoruz."

        Tuşik, vatandaşlara düzenli olarak günde 3 dakika olmak kaydıyla 3 defa dişlerini fırçalayıp 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitme önerisinde bulundu.

        Sağlığın ağızdan başladığını dikkati çeken Tuşik, "Dişlerimiz olmazsa yemede, içmede, konuşmada sorun başlar. Diş fırçalamada, diş fırçasıyla 45 derecelik açı kullanarak yukarıdan aşağıya süpürme hareketi yapacağız. Diş ipi kullanımını artırıp diş taşı temizliğine özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Merkezden hizmet alan Kerim Kaya, merkezdeki hizmetlerden memnun kaldığını ifade ederek, "Protez diş yaptırmak için geldim, gayet güzel kurum, ilgili doktor personelleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tüm işlemlerimi kısa sürede hallettim." dedi.

