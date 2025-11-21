Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 90 hekimle gece gündüz hastalara derman oluyor

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, sabah ve akşam vardiyasında 90 diş hekimiyle günlük yaklaşık 2 bin hastaya hizmet veriliyor.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, Ağız ve Diş Sağlığı Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük bin 500, 2 bin civarında hastanın muayene olduğu merkezde, 90 hekimle iki vardiya olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Geçen yıl merkezde toplamda 426 bin hasta bakıldığını belirten Tuşik, "Toplumda ağız diş sağlığı bilincinin oluşması, geliştirilmesi, korunması amacıyla tüm diş hekimleri olarak hep beraber mücadele içindeyiz. Bu vesileyle meslektaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Biz burada akşam vardiyasında 5 ila 12 saatleri arasında da tedavi yapıyoruz." dedi.

Tuşik, merkezde vatandaş odaklı hizmet yaptıklarını ifade ederek, gün içinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden vatandaşların randevu alabildiğini aktardı.

- "Yurt dışından hastalar ise özellikle protez işlemleri için merkeze başvuruyor"

Son sistem cihazlarla donatılan merkezde Erzurum'un yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından hastaların da hizmet aldığını anlatan Tuşik, "9 uzman hekimle kadromuzu güçlendirdik, özellikle ortodonti, diş teli tedavisinde 2 uzman hekim var, bunda yaklaşık 500 hastanın tedavisi devam ediyor. Çocuk diş hekimi Türkiye'nin bir sorunu aslında, biz 8 diş hekimiyle çocuklara hizmet veriyoruz. Çocukların çoğu öğrenci olduğu için 2 hekimi akşam vardiyasında çalıştırıyoruz ki çocuklar okullarından geri kalmasın. Yurt dışından hastalar ise özellikle protez işlemleri için merkeze başvuruyor." diye konuştu. Tuşik, merkezde 2 periodontoloji uzmanıyla diş eti ameliyatları ve implant tedavilerini sürdürdüklerini ifade ederek, merkeze çene cerrahı alınması için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi. - Erzurum'a diş hastanesi kurulması için çalışmalar devam ediyor Diş hekimlerinin, klinik yardımcıların, birlikte çalışan tüm personelin Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı ve Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan Tuşik, şöyle devam etti: