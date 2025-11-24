Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Operasyonda, 192,21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum ve Ağrı'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.