Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Erzurum ve Ağrı'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:54 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum ve Ağrı'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Operasyonda, 192,21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

        Çalışmalarını genişleten ekipler, kent merkezi ile Ağrı'da farklı operasyonlar düzenledi.

        Çalışmalar sonucu, 1 kök Hint keneviri, 1 kurusıkı tabanca, 8 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda, 14 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması
        Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması
        Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Erzurum'da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "25 Kadın, 25 Hika...
        Erzurum'da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "25 Kadın, 25 Hika...
        Oltu'da öğretmenlere vefa
        Oltu'da öğretmenlere vefa
        Aşkale'de trafik kazası: 2 yaralı
        Aşkale'de trafik kazası: 2 yaralı
        Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasında...
        Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasında...