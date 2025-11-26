Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "2025 Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da "2025 yılı Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 18:57 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "2025 Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da "2025 yılı Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlendi.

        Aralıkta başlayacak kış turizmi sezonuna yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, yangına karşı alınan önlemler ve acil durum planları da görüşüldü.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, toplantıda kış turizmine yönelik gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Otellerde yangına karşı alınacak tedbirlere yönelik duman tahliye sistemleri, yangın merdivenleri ve acil çıkış noktaları, yangın algılama ve alarm sistemleriyle bu sistemlerin düzenli bakımı hususlarında 61 otel denetlendi. Otellerin bu hafta içerisinde ikinci kez denetlenmesi kararlaştırıldı. Gazex (suni çığ düşürme) sistemlerinin yerlerinin uygunluğu kontrol edildi ve bakımları gerçekleştirildi. Heyelan ve çığa karşı teraslandırma çalışmaları gerçekleştirildi. 200 dönümlük pistler bölgesinde kar tutucular yerleştirildi. Lift, gondol ve telesiyejlerin elektrik ve mekanik bakımları tamamlandı. Suni kar sistemleri hazır hale getirildi, snowtrack sayısı artırıldı. Yönlendirme ve uyarı tabelaları yenilendi. Oteller bölgesi ve kayak tesisleri güzergahında trafik tedbirlerinin artırılması kararlaştırıldı."

        Havadan denetimlere yönelik dronlu ekip sayısının artırıldığı belirtilen açıklamada, 2 jandarma arama kurtarma (JAK) timine ek 1 timin daha görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

        Toplantıda ayrıca, sabit sağlık istasyonu geliştirilerek hazır konuşlu 7 sağlık ekibi ve ambulans sayısının ara tatil döneminde iki katına çıkarılması kararlaştırıldı.

        Vali Çiftçi de kış sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        'Magnum' yakıt deposuna tepki verdi, 224 kilo 400 gram likit metamfetamin e...
        'Magnum' yakıt deposuna tepki verdi, 224 kilo 400 gram likit metamfetamin e...
        Erzurum polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Erzurum'da ele ge...
        Erzurum polisinden dev uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Erzurum'da ele ge...
        Erzurum'da tırın yakıt deposunda 224 litre sentetik uyuşturucu ele geçirild...
        Erzurum'da tırın yakıt deposunda 224 litre sentetik uyuşturucu ele geçirild...
        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akreditasyon değerlendirme ve p...
        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akreditasyon değerlendirme ve p...
        Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159'uncusu ol...
        Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159'uncusu ol...
        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişki...
        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişki...