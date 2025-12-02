Hasta koltuğunda duramayan özel bireylere genel anesteziyle diş tedavisi kolaylığı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da hasta koltuğunda diş tedavileri yapılamayan özel gereksinimli bireyler ve çocuklar, şehir hastanesinde genel anesteziyle tedavi ediliyor.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, poliklinik şartlarında hasta koltuğunda dolgu, kanal tedavisi ve diş çekimi yapılamayan Down sendromlu ve otizmli gibi özel bireylerin tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir’in koordinasyonunda Erzurum Şehir Hastanesi ile işbirliği yaptı.

Bu kapsamda merkezde görevli 3 hekim ve klinik destek personeli, haftada bir gün şehir hastanesine giderek genel anestezi altında özel gereksinimli birey ve çocukların diş tedavilerini yaparak derdine derman oluyor.

İşbirliğiyle yıl başından bu yana yaklaşık 190 hasta genel anesteziyle tedavi edildi.

- "Tedavileri zor oluyordu, aileleri de zorlanıyordu"

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıldır verdikleri bu hizmetle özel gereksinimli bireylerin derdine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Poliklinikte hasta koltuğunda duramayan çocukların tüm tedavi ve çekimlerinin de genel anestezi altında yapıldığını anlatan Tuşik, "Bu hizmetimiz çok faydalı oldu. Kendi bakımlarını yapamadıkları için özel bireylerimize ağız ve diş sağlığı gerçekten zor oluyordu, aileler de zorlanıyordu. Bu tedavileri diş hekimleri olarak normal poliklinik standartlarında yeterince yapamıyorduk, bu hizmete aşırı talep vardı. Bunları çalışma haline getirdik, şehir hastanemiz de sağ olsun bize destek verdi." dedi.

Tuşik, bu hizmeti daha fazla güne yayarak özel gereksinimli bireylerin tedavilerini daha kaliteli yapmak için emek ve çaba harcadıklarını belirtti. - "Bizi dualarla uğurluyorlar, bu bizim için çok önemli" Merkeze başvuran bu tarz hastaların, ilgili hekimlere yönlendirilerek muayenelerinin ve daha sonra genel anestezi için planlama yapıldığını ifade eden Tuşik, şöyle konuştu: "Haftada 4 hastamıza ameliyat yapılıyor, bu sayı gün geçtikçe ve vatandaşlar duydukça artıyor. Diş çekimi, kanal ve dolgu gibi normal poliklinikte yapılan tüm tedavileri anestezi altında orada mobil ünitelerimiz var, onların aracılığıyla hekimlerimizin çabasıyla yapıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, normal diş polikliniğe gelenler mutlu ayrılıyor ama özel bireylerin ve ailelerinin mutluluğu bize daha çok güç veriyor. Bunu gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Bizi dualarla uğurluyorlar, bu bizim için çok önemli." İl Sağlık Müdürü Bedir ise engelli hastaların engelsiz diş hekimliği hizmeti alabilmesi ve özel bireylere derman olmak amacıyla önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, "Hasta koltuğunda işlem yaptıramayacak hastalarımıza genel anesteziyle ameliyatla işlem yapıyoruz. Başarılı bir şekilde tedavilerini sonlandırıyoruz. Onların duasında olmak bize yetiyor." ifadelerini kullandı.