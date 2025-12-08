Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        08.12.2025 - 10:56
        Horasan'dan Ağıllı Mahallesi'ne giden Hikmet Bağrıyanık'ın kullandığı 52 TC 772 plakalı minibüs, Delal Han mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Merve Turan, Emrah Babacan, Miray Elif Babacan (8), Ayşe Yıldız Özkan, Seçil Merve Kaloğlu ve Merve Kaya yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

