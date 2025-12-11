Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valiliği "Tarihi Erzurum Çeşmeleri" belgeseli hazırladı

        Erzurum Valiliği, kentteki tarihi çeşmeleri belgeselleştirerek kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:00
        Erzurum Valiliği "Tarihi Erzurum Çeşmeleri" belgeseli hazırladı
        Erzurum Valiliği, kentteki tarihi çeşmeleri belgeselleştirerek kayıt altına aldı.

        Valilik tarafından, 175 tarihi çeşmenin tescilli olduğu kentteki bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışma yapıldı.

        "Tarihi Erzurum Çeşmeleri" belgeselini hazırlayan Valilik, bu süreçte Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haldun Özkan'dan da destek aldı.

        26 dakikalık belgeselde, çeşmelerin yapılış tarihleri, kim tarafından yaptırıldığı, mimari ve dönemsel önemi gibi bilgilere yer verildi.

        Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Su, ecdadımızın gözünde sadece bir ihtiyaç değil, medeniyetin, hayrın ve zarafetin kaynağıdır. Mimariden sanata, temizliğe ve sağlığa kadar hayatın merkezine yerleşen bu kültürün en güzel izleri ise hiç şüphesiz çeşmelerimizde saklı. Erzurum, su medeniyetiyle yoğrulmuş, tarih boyunca zarafet ve hayır anlayışının taşa nakşedildiği çeşmeleriyle meşhur bir şehir. Tarihin akışını suyun sesiyle yeniden keşfetmek için sizi, Valiliğimiz tarafından hazırlanan 'Tarihi Erzurum Çeşmeleri' belgeselini izlemeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

