Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 49, Çambaşı'nda 35, Sarıkamış'ta 33, Süleymaniye'de 29, Konaklı'da 25, Kartalkaya ve Nemrut'ta 23, Akdağ'da 19, Erciyes'te 17, Gevaş Abalı'da 11, Mersivan'da 10, Ilgaz ve Hesarek'te 9, Yıldıztepe'de 8 ve Yalnızçam'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)
