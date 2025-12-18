Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu resmi olarak başladı

        Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, pistlerdeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kayak sezonu resmen açıldı.

        Giriş: 18.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 18.12.2025 - 20:37
        Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu resmi olarak başladı
        Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, pistlerdeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kayak sezonu resmen açıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince kayak merkezinde düzenlenen sezon açılışı etkinliğinde Ejder 3200 Arama Kurtarma ekibi ve sporcular, kayaklarla zirveden dev Türk bayrağı taşıyarak iniş yaptı.

        Davetliler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile ışıklı kayak senkronize ekibi, kar motorları, snowtrack filosu, LED'li kayakçı gösterisi, meşaleli kayak ekiplerinin nefes kesen gösterilerini ve mini konser ile sahne performanslarını heyecanla izledi.

        Sezon açılışı, meşalelerle zirveden inen kayakçıların "Palandöken Ejder 3200" yazısını ateşlemesiyle gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'un sadece tarihi ve kültürüyle değil, dünya standartlarındaki pistleriyle artık küresel bir marka olduğunu söyledi.

        Palandöken, Konaklı ve Kandilli tesisleriyle sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve hatta dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin en büyük avantajlarından biri, havalimanına indikten sonra sadece yarım saat içerisinde otelinize ulaşabilmeniz, kayak takımlarınızı ve elbiselerinizi giyerek yine yarım saat içinde Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmaya başlayabilmenizdir. Bu açıdan Erzurum, dünyada bu konfora sahip ender şehirlerden biridir. 2025-2026 kış sezonuna çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve özel sektörümüzün el birliğiyle tesislerimiz yenilendi. Bütün otellerimizde yangın tedbirleri gözden geçirildi. Suni karlama sistemlerimiz ve gece kayağı imkanlarımız geliştirildi."

        Çiftçi, bu pistlerden geçmişte olduğu gibi gelecekte de şampiyonların çıkması için devlet olarak gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Palandöken'in kentin sadece vitrini değil sporun, turizmin ve ekonominin kesiştiği stratejik bir merkez olduğunu söyledi.

        Erzurum'u sporcu yetiştiren bir şehir haline getirdiklerini, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinin yalnızca birer turizm alanı değil, aynı zamanda birer sporcu fabrikası olduğunu belirten Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

        "Palandöken, Erzurum'un dünyaya açılan kapısıdır. Burada düzenlenen her uluslararası organizasyon, Erzurum'un adını küresel ölçekte duyurmaktadır. Bu sezon da geçmiş yıllara kıyasla çok daha yoğun bir organizasyon takvimine sahibiz. Snowboard Kros Dünya Kupası, Palandöken Kupası ve Palandöken Çocuk Kupası başta olmak üzere Uluslararası Kayak Federasyonu takviminde yer alan birçok önemli organizasyonla birlikte, ülkemizde gerçekleştirilecek yaklaşık 35 ulusal ve uluslararası şampiyona ile kayak programına Palandöken'de ev sahipliği yapacağız."

        Programa, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile çok sayıda kayaksever katıldı.

