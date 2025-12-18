Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadınlar, el sanatlarını ve yöresel yemekleri sergiledi

        Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadınlar, el sanatlarını ve yöresel yemekleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:45 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadınlar, el sanatlarını ve yöresel yemekleri sergiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadınlar, el sanatlarını ve yöresel yemekleri tanıttı.

        Kentteki 20 kadın kooperatifi tarafından Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde "Kooperatifte Kadın Gücü" programı düzenlendi.

        Kooperatif üyesi kadınlar, el sanatları ve yöresel yemeklerin yer aldığı stantlar açarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Kadına yönelik temaların işlendiği resim sergisinin açılışının da yapıldığı etkinlikte kadın emeğini, üretimi ve toplumsal dayanışmayı konu alan eserler yer aldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında "Kooperatifte Kadın Gücü" temasıyla bir arada olduklarını söyledi.

        Erzurum'da 20 kadın kooperatifinin bulunduğunu anlatan Aykut, şunları kaydetti:

        "Kooperatifte kadınların yapmış olduğu ürünler sergilenmekte ve satışları yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadının iş piyasasına katılımını, iş gücü ve istihdam noktasında destekliyoruz. Bu tür faaliyetleri devam ettiriyoruz. Sergide yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar birçok alanda ürünlerimiz bulunmakta ve sergilenmektedir. Erzurum'un ev yapımı ürünlerin yanında gıda ve doğal ürünler bulunmaktadır. Burada kadın gelir getirici ürünleri de bulunmaktadır."

        Tortum Kadın Kooperatifi Başkanı Esra Kaplanoğlu da hazırladıkları doğal ve yöresel ürünleri marka haline getirmek istediklerini belirterek, "Burada sergilediğimiz, bahçeden, dalından topladığımız ürünlerin tamamen doğal üretip satışını yapmaktayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor
        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Doğan ailesinin acı günü
        Doğan ailesinin acı günü
        Doğu yine dondu Türkiye'nin en soğuk yeri -22,2, en sıcak yeri 17 derece ol...
        Doğu yine dondu Türkiye'nin en soğuk yeri -22,2, en sıcak yeri 17 derece ol...
        Yoğun kış şartlarına zorlu parkurda hazırlanıyorlar Direklerin üzerinde vol...
        Yoğun kış şartlarına zorlu parkurda hazırlanıyorlar Direklerin üzerinde vol...
        Elektrik işçileri zorlu kışa hazırlanıyor
        Elektrik işçileri zorlu kışa hazırlanıyor
        ETÜ'de insani yardım ağları ve gençliğin rolü konuşuldu
        ETÜ'de insani yardım ağları ve gençliğin rolü konuşuldu
        Dünya Kooperatifçilik Günü'nde "Kooperatifte kadın gücü" buluşması
        Dünya Kooperatifçilik Günü'nde "Kooperatifte kadın gücü" buluşması