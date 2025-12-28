Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 1874 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1874 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından Erzurum'da 1315 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 400 araç, 1200 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 89, Doğubayazıt'ta 27, Diyadin'de 30, Eleşkirt'te 41, Taşlıçay'da 37, Hamur'da 38, Patnos'da 93, Tutak'ta 68 olmak üzere toplamda 423 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.