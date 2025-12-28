Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 1874 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1874 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:46
        Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar etkisini sürdüren kar ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışının ardından Erzurum'da 1315 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 400 araç, 1200 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 89, Doğubayazıt'ta 27, Diyadin'de 30, Eleşkirt'te 41, Taşlıçay'da 37, Hamur'da 38, Patnos'da 93, Tutak'ta 68 olmak üzere toplamda 423 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Posof ilçesindeki 2 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri çalışma yürüttü.

        - Iğdır

        Iğdır'da ise dün akşam etkili olan ve tipi olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresine bağlı 4 greyder, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        - Kars

        Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

