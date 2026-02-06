Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site ve hesap için işlem başlatıldı

Erzurum'da jandarma ekiplerince sosyal medya adresleri üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site ve hesap için işlem başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya adresleri üzerinden çalışmalarına devam ediyor.



Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10, 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 1, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 3, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği tespit edilen 3, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği tespit edilen 2, Atatürk'e hakaret suçunu işlediği tespit edilen 6 kişi olmak üzere, toplam 25 kişi hakkında adli işlem yaptı.



Ekipler ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem başlattı.​​​​​​

