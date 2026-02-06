Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da polisler 150 çocuk için şişme oyun parkı kurdu

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde polisler, çocukları kurdukları şişme oyun parkında eğlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:31
        Erzurum'da polisler 150 çocuk için şişme oyun parkı kurdu
        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde polisler, çocukları kurdukları şişme oyun parkında eğlendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) kapsamında Polis Eşleri Derneği koordinasyonunda Köprüköy İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrenciler için etkinlik düzenledi.

        Okulun spor salonunda kurulan şişme oyun parkında yaklaşık 150 çocuk, "Kanka Polis" eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

        Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Köprüköy ilçesinde görev yapan emniyet personelimizin çocuklarının sosyal, fiziksel ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve personelimizin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Erzurum Polis Eşleri Derneği koordinesinde bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliğe ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören çocuklar da katılmıştır."

        Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

