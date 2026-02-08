Habertürk
        Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 08.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:21
        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
        Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

        - Erzurum'da yakalandı

        Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

