        Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars ve Tunceli'de 490 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:55
        Erzurum, Kars ve Tunceli'de 490 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kentte kar nedeniyle 419 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 52, Tunceli'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

