Adanalı genç diş hekiminin karla kaplı Erzurum sokaklarında snowboard keyfi

TALHA KOCA - Adanalı diş hekimi Oğuzhan Gürler, Erzurum'da son günlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilerek sokaklarda snowboard yapmanın keyfini çıkardı.



Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki intörn doktor Gürler, kentte son günlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilerek sokaklarda snowboard yapmaya karar verdi.



Adanalı Gürler, yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ve araçların ilerlemekte zorlandığı Murat Paşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklara snowboard takımlarıyla çıktı.



Karlı sokaklardan yokuş aşağı inen Gürler, bu keyifli anlarını kask kamerasıyla da kayıt altına aldı.



- "İlk defa böyle bir kar gördüm"



Genç diş hekimi Gürler, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır kentte olduğunu, kayak yapmayı burada öğrendiğini söyledi.



Yaklaşık 2 yıldır kayak yaptığını ifade eden Gürler, "İlk defa böyle bir kar gördüm, felaket bir kar yağışı oldu. Bunu fırsat bilerek snowboardımı alıp sokağa çıktım. Çünkü her yer tatil olmuştu, araçlar bile yolda zor gidiyordu, bu fırsatı boardımla sokakta değerlendirdim." dedi.



Karlı sokaklarda çok keyifli anlar yaşadığını anlatan Gürler, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 15 dakika kaydım, bol karda kaymak çok yorucu ve oruç olduğum için daha fazla dayanamadım. Çok güzel kar yağdı, insanlar bu karla cebelleşirken ben karın keyfini çıkarmaya çalıştım. Güzeldi, herkese de tavsiye ediyorum. Bu tarz etkinlikleri yeniden yapabilirim, hatta rampa falan da yapıp zıplayabilirim.





Burada son senem olduğu için her vaktimi değerlendiriyorum, bulunmaz bir nimet. Adanalı olduğum için karla burada tanıştım. Erzurum bir kayak şehri olduğu için insanlar bu tarz şeylere alışık, garipsenmiyor. Şehrin içinde snowboard yapmak biraz garip karşılanabilir ama Erzurum'da olduğumuz için çok da garip olmadığını düşünüyorum."



Gürler, kentte yaşayanları şehrin imkanlarından faydalanmaya davet ederek, "İnsanlar hayatın tadını çıkarsın ve eğlensin, bu fırsat bir daha karşımıza çıkmayabilir. Erzurum'da çok zorlanıyordum, ilk geldiğimde alışamamıştım ama şu anda Adana'da yaşayamıyorum. Buranın soğuğuna alıştıktan sonra Adana'nın sıcağında gerçekten zorlanıyorum." diye konuştu.

